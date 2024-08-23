انت الأن تتابع خبر الدعيع يشن هجوماً جديداً على رونالدو: "النصر رهينة بيد نجمه البرتغالي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الأسطورة الهلالية محمد الدعيع هجومه اللاذع على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متهماً إياه بتحكمه المطلق في نادي النصر وتعطيله من تحقيق النجاح، وفي تصريحات نارية شن الدعيع هجوماً عنيفاً على رونالدو، مؤكداً أن وجوده في النصر هو العائق الأكبر أمام تحقيق أي نجاح، وقال: “طالما كريستيانو رونالدو موجود في تشكيل النصر لن يستطيع أي مدرب السيطرة على الفريق”.

الدعيع يزعم تحكم رونالدو في كل شيء

وأوضح الدعيع أن رونالدو يتحكم في كل شيء داخل النادي، ولا يخضع لأي نظام أو انضباط، مما يؤثر سلباً على أداء الفريق ككل، وأضاف: “لا يستطيع أي مدرب السيطرة على كريستيانو رونالدو، والنصر مشكلته، حاليًا في النجم البرتغالي، وتحكمه في كافة الأمور داخل الفريق”.

وشدد الدعيع على أن تعامل مدرب النصر لويس كاسترو مع رونالدو خلال مباراتي الهلال والتعاون في كأس السوبر السعودي كان دليلاً واضحاً على ضعف شخصية المدرب أمام النجم البرتغالي، وقال: “اللاعبون عندما يشاهدون مدربهم بشخصية ضعيفة أمام أحد نجوم الفريق، ويتم تنفيذ طلبات اللاعب بهذه الصورة، لن ينجح الفريق”.

إشادة الدعيع بالهلال