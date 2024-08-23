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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يعمل مع الدوري لإعادة تقديم الضمانات اللازمة لتسجيل اللاعبين.

آخر تطورات تسجيل أولمو في صفوف برشلونة

ووفقًا لإذاعة "RAC1" الإسبانية فأن من أصل 60 مليون يورو التي كانت محجوزة بسبب عدم دفع مقابل برشلونة فيجن، تبقى نحو 30 مليون يورو لتسديدها.

‏وأضافت أن خروج إلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وانتقال ميكايل فاي إلى رين الفرنسي لا يكفيان لتسجيل أولمو حتي الآن ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2024-2025

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-25 هو يوم السبت 24 أغسطس. 2024 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل الفريق الباسكي.