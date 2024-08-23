نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان الرسمي اليوم.. إلكاي جوندوجان ينتقل لمانشستر سيتي مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن انتقال الألماني الكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

جوندوجان ينضم لصفوف مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يعلن نادي مانشستر سيتي عن انضمام النجم الألماني لصفوف الفريق، اليوم الجمعة 23 أغسطس.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، بأن إلكاي جوندوجان سينضم لصفوف فريق مانشستر سيتي مجانا، وذلك بعد فسخ عقده مع نادي برشلونة بالتراضي بين الطرفين.

وتابعت التقارير، بأن جوندوجان تنازل عن جميع المستحقات لدى يرشلونة، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة.

يذكر أن جوندوجان قد رحل مجانا عن صفوف مانشستر سيتي إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.