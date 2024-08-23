نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مونشنجلادباخ وليفركوزن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن ضيفًا ثقيلًا على نظيره مونشنجلادباخ مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويحتضن ملعب "بوروسيا بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البوندسليجا.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

تنطلق صافرة البداية لمباراة باير ليفركوزن ضد مونشنجلادباخ اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد مونشنجلادباخ مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق نوفل باشي.