نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات الدوري الإسباني اليوم الجمعة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد فالنسيا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 3HD.

إشبيلية ضد فياريال، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 3HD.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.