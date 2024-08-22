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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روستوف الروسي، لا يزال ضمن حسابات الجهاز الفني، للتعاقد معه.

الأهلي لـ "دوت الخليج": العسقلاني لم يخرج من الصورة في سوق الانتقالات

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "كولر مهتم بالتعاقد مع العسقلاني ويرى أنه مدافع مناسب لطريقة اللعب داخل صفوف الفريق، ولكنه يضعه خيار ثاني بعد المدافع الأجنبي".

وأضاف: "هناك محاولات في الساعات القليلة الماضية من أجل حسم صفقة المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، وهو المطلب الرئيسي للمدرب السويسري".

ويتواجد الفريق في الوقت الحالي بفترة راحة سلبية عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 44 في تاريخ النادي، على أن يتم استئناف التدريبات في الأول من سبتمبر المقبل.