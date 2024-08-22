أيمن دجيش: بيريرا دمر التحكيم المصري ومحاولة الإبقاء عليه كارثة

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أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن دجيش الحكم الدولي السابق، أن الأنباء الحالية عن وجود بيريرا في القاهرة ومحاولة الإبقاء عليه رئيسا للجنة الحكام تعتبر كارثة حتى لو وافق البرتغالي على تخفيض راتبه.

دجيش: بيريرا حارب الحكام المصريين

أشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر الذي يذاع على قناة الزمالك أن بيريرا دمر التحكيم المصري ومن يحاول الإبقاء عليه لا بد أن يكون مستفيدا بطريقة أو أخرى.

وشدد دجيش على أن بيريرا حارب الحكام المصريين وخاصة الدوليين فكيف يتم تجميد حكم مشارك في الأوليمبياد مثل محمود عاشور كما أن الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم في عهده وكلها امزدور تحسب عليه