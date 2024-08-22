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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ابتعاد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن الانضمام إلى القادسية.

بسبب زوجته.. أسباب ابتعاد ديبالا عن القادسية

وكان ديبالا على رادار الرحيل عن صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وصول اهتمام كبير من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

ويعتبر نادي القادسية هو أحد أبرز الأندية التي اهتمت بالتعاقد مع ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف فريقه.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في حديثه أن العرض الذي قدمه نادي القادسية للتعاقد مع ديبالا رفض من إدارة الفريق الإيطالي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية الإيطالية، فإن زوجة ديبالا هي السبب الرئيس في رفض اللاعب عرض الانضمام إلى نادي القادسية السعودي.

وكان زواج ديبالا قبل شهر، حيث تؤكد التقارير أنها رفضت مغادرة إيطاليا بشكل قاطع ولا تريد الرحيل إلى السعودية، وهو ما جعل ديبالا يغير حساباته بالبقاء مع روما.