دعبس يحفز لاعبي مودرن سبورت قبل مواجهة زد في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت على حضور مران الفريق الأول مساء اليوم الخميس لدعم وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فريق زد بربع نهائي كأس مصر.

مودرن سبورت يستضيف زد في ربع نهائي كأس مصر

يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره فريق زد بعد غد السبت على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

كان فريق مودرن سبورت قد حقق الفوز على نظيره فريق إنبي بمواجهة دور الـ١٦ من مسابقة كأس مصر بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب محمود رزق.