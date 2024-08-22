عاجل.. عبد القادر يسجل أول أهدافه مع قطر القطري في مرمى الشمال

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي المصري أحمد عبد القادر بأولى مبارياته رفقة فريق قطر القطري في تسجيل أول أهدافه في مرمى فريق الشمال.

عبد القادر يسجل أول أهدافه مع قطر القطري في مرمى الشمال

وتمكن عبد القادر من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 46 من عمر المباراة، ليضع فريق قطر القطري في المقدمة.

وجاء هدف عبد القادر في مرمى الشمال القطري، بعد تمريرة مميزة من محمد تابوني، صانع ألعاب فريق قطر.

ويستضيف فريق الشمال نظيره قطر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري القطري، على أرضية ملعب أحمد بن علي.

ودخل فريق قطر القطري مباراة الشمال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معتصم البسطامي

خط الدفاع: بدر بانون - خافي مارتينيز- محمودي -نصار بير بخش

خط الوسط: راؤول ساندا - كارلينهوس - تابوني

وفي الهجوم: عبد القادر - بين مالانجو - جاسم أحمد