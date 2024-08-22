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أحمد جودة - القاهرة - حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رقمًا تاريخيًا مع فريقه في مباراته أمام نادي الرائد.

رقم قياسي لرونالدو بعد تسجيله هدفا في الرائد

ويستقبل ملعب الأول بارك مباراة قوية تجمع بين ناديي النصر والرائد في افتتاح الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.

وسجل رونالدو أولى أهداف النصر ضد الرائد في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة.

وبهدفه في شباك الرائد يكون رونالدو هو ثالث لاعب أجنبي في تاريخ دوري المحترفين يسجل 50 هدف مع النصر في مباراته الـ48 بدوري روشن.

ويتقدم المغربي حمد الله قائمة اللاعبين الأجانب المتخطين حاجز الـ50 هدف في دوري المحترفين مع النصر حيث يأتي في الصدارة برصيد 77 هدف.

في حين يسبق البرازيلي تاليسكا، اللاعب رونالدو برصيد 56 هدف كثاني لاعب أجنبي يسجل أهداف عديدة مع النصر.