نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو لمباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفاركو، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل فاركو لمباراة المصري البورسعيدي

وضمت التشكيلة الأساسية كل من؛ محمد سعيد شيكا لحراسة المرمى، ياسين مرعي، أحمد عوض، أحمد جمال، جابر كامل لخط الظهر، محمود جهاد، محمود عماد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد فخري، شكري نجيب ، عمرو ناصر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد سيف تيري.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود السيد، محمود البدري، أحمد البحراوي، أحمد شعبان، عمرو جمال، أحمد فؤاد، وليد مصطفى، مصطفى حمادة، وليد علي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.