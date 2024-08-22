نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الرائد بعد قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

موعد مباراة النصر والرائد

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الرائد

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: أليكس تيليس ــ علي لاجامي ــ إيمريك لابورت ـ سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

