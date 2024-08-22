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أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق مودرن سبورت، كافة الأمور الخاصة بصفقته الجديدة لضم لاعب نادي بروكسي محمد صبري لصفوفه وذلك للاستفادة من خبرات اللاعب.

وأتم مودرن سبورت تعاقده مع اللاعب بعد جلسة جمعت مسؤولي الناديين.

مودرن سبورت يعزز صفوفه بصفقة جديدة

وكتب نادي بروكسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" محمد صبري إلي نادي مودرن سبورت، وافق مجلس إدارة نادي بروكسي الرياضي على إنتقال نجم فريقنا "محمد صبري" إلي نادي مودرن سبورت وعُقدت جلسة بين مسئولى الناديين حسمت إنتقال اللاعب إلي النادي.

ويتمنى مجلس إدارة نادي بروكسي الرياضي كل التوفيق والنجاح له في خطواته القادمة مع ناديه الجديد وشكرًا له علي مجهوده وتفانيه خلال فترة تواجده معنا في النادي".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مدة التعاقد أو القيمة الماليه من قبل نادي مودرن سبورت، ويشغل اللاعب مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 24 عاما.