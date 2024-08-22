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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد Al-Nassr vs Al-Raed مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد Al-Nassr vs Al-Raed مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024.. يشهد ملعب الأول بارك مساء اليوم مواجهة نارية تجمع عملاق الكرة السعودية نادي النصر بضيفه الرائد في افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين.

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مباراة النصر ضد الرائد Al-Nassr vs Al-Raed | دوري روشن السعودي 2024



مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024

تحمل المباراة في طياتها الكثير من الإثارة والتحديات، حيث يسعى العالمي إلى طي صفحة الهزيمة المريرة أمام الغريم الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، والانطلاق بقوة نحو تحقيق الألقاب هذا الموسم.

ويتطلع جمهور العالمي إلى رؤية نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يقود فريقه نحو تحقيق الفوز، فيما يأمل الرائد في تحقيق مفاجأة وإفساد احتفال النصر ببدء مشواره في الدوري. المباراة التي ستقام في أجواء حماسية، ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين ومدى جاهزيتهما للمنافسة على الألقاب المحلية.

موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024

يشهد عشاق كرة القدم السعودية ليلة حافلة بالإثارة والتشويق، حيث يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الرائد في افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين. ستقام المباراة المرتقبة على ملعب الأول بارك مساء الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. وتأتي هذه المباراة في ظل توقعات كبيرة من الجماهير، حيث يسعى العالمي إلى بداية قوية في الدوري بعد خسارته الأخيرة في نهائي كأس السوبر، فيما يأمل الرائد في تحقيق مفاجأة وإفساد احتفال النصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024

يستعد عشاق كرة القدم لحظة تاريخية مع انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلتقي عملاق الكرة السعودية نادي النصر بنظيره الرائد في مواجهة نارية. ولتلبية شغف الجماهير، ستنقل هذه المباراة الحماسية مباشرة عبر قناة SSC HD، والتي ستقدم تغطية شاملة لكافة أحداث المباراة. وسيشهد عشاق التعليق الرياضي المميز صوت المعلق فارس عوض الذي سيضيف نكهة خاصة لهذه المباراة المرتقبة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي



ويأتي تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي على النحو التالي:

في حراسة المرمى بينتو في خط الدفاع سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميرك لابورت - أليكس تيليس في خط الوسط عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، أوتافيو في خط الهجوم تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

ترتيب النصر والرائد في دوري روشن السابق

وجاء النصر في المرتبة الثانية في ترتيب الدوري السعودي النهائي في موسم 2023-2024، برصيد 82 نقطة، خلف الهلال بطل النسخة برصيد 96.

فيما احتل الرائد المركز الـ 12، بترتيب الدوري السعودي موسم 2023-2024، برصيد 37 نقطة.