نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يعزز صفوفه بالتعاقد مع لاعب بروكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي سموحة في الحصول على خدمات أدهم حمادة لاعب بروكسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب بروكسي ينتقل إلى سموحة

وقع اللاعب صباح اليوم على عقود انضمامه إلى الفريق السكندري حتي يونيو 2027، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانتقل أدهم حمادة إلى صفوف سموحة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق "بروكسي".

وأنهى الأمواج الزرقاء الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز في المركز السادس برصيد 54 نقطة.