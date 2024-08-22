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أحمد جودة - القاهرة - أجرى منتخب مصر للسباحة الفحوصات الطبية الشاملة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية لألعاب الماء المقرر إقامتها بالقاهرة خلال شهر أغسطس الجارى.

منتخب مصر للسباحة يجرى الفحوصات الطبية استعددا للبطولة العربية

وشهد الكشف الطبى حضور حوالى 40 لاعبًا ولاعبة من بعثة المنتخب الوطنى المشارك فى بطولتى السباحة والغطس.

وتم إجراء الفحوصات الطبية بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر والمرتبطة بعقد رعاية طبية مع اللجنتين الأولمبية والبارلمبية المصرية، لرعاية أبطال مصر طبيًا على هامش مشاركاتهم الإقليمية والقارية والدولية.

ومن المقرر أن تقام البطولة العربية لألعاب الماء فى القاهرة حيث تقام بطولة السباحة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، بينما تقام منافسات بطولة الغطس بنادي الجزيرة الرياضي خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجارى.