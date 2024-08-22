ريفالدو: رودريجو مظلوم في ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح ريفالدو نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة السابق، رأيه في مستوى مواطنه رودريجو لاعب ريال مدريد الحالي.

ريفالدو: رودريجو لا يحظى بالدعم والاهتمام مثل ثلاثي ريال مدريد

قال ريفالدو في تصريحات إعلامية، إن رودريجو لديه كل الأسباب للشكوى لأن الصحافة والجماهير تركز بشكل كبير على الثلاثي كيليان مبابي، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور.

ويرى ريفالدو إن رودريجو لاعب مهم في ريال مدريد ويجب أن يحصل على نفس القدر من الاهتمام مثل زملائه المهاجمين في الفريق الملكي.

وتابع قائلًا: “رودريجو في نفس مستوى مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس، هو مهاجم أحدث الفارق لسنوات في نادي مثل ريال مدريد، ومن الظلم عدم الحديث عنه".

وأكمل نجم البرازيل المعتزل قائلًا: "عندما يشير المرء إلى ريال مدريد، سيبحث دائمًا عن اللاعبين الذين يحفزونهم ويجذبون الانتباه".

وواصل: "كل واحد له أهميته في المباريات وسيظهر قيمته في المسابقات المختلفة التي سيُشارك فيها".