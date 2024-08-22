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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في أيامه الأولى، لكن على الرغم من خوض نابولي لمباراته الثانية، فإن مدربه أنطونيو كونتي يشعر بالضغط بالفعل مع استعداد فريقه لاستضافة بولونيا.

قبل مهمة بولونيا.. الضغوط تحاصر أنطونيو كونتي في الكالتشيو

أدى فشل الدفاع عن اللقب في الموسم الماضي إلى إقالة رودي غارسيا، ثم والتر ماتساري من تدريب الفريق، قبل أن يأتي المدرب فرانشيسكو كالتسونا ليقود نابولي لاحتلال المركز العاشر.

ومع قدوم كونتي الفائز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر، إلى جانب لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، تجدد الحماس والأمل في قدرة نابولي على العودة إلى القمة.

لكن على الرغم من ذلك، بدأ نابولي موسمه بالخسارة 0-3 في ملعب هيلاس فيرونا، وكان كونتي قال بالفعل إن فريقه يحتاج للوقت للعودة للقمة، وهو ما جعل الجماهير تعود لأرض الواقع بعد هذا الأداء والنتيجة.