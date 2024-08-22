نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ40 مليون يورو.. الهلال السعودي يحسم صفقة نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الهلال السعودي، لحسم صفقة ضم البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي، والذي لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة.

الهلال يحسم صفقة كانسيلو

وبحسب تقارير إنجليزي فإن نادي الهلال قد توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم جواو كانسيلو مقابل 40 مليون يورو.

وذكر الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن الهلال بطل الدوري السعودي يقترب من حسم صفقة كانسيلو، بعد مفاوضات إيجابية مع مانشستر سيتي.

ووافق مانشستر سيتي، على عرض الهلال البالغ قيمته 40 مليون يورو من أجل استقطاب كانسيلو إلى صفوفه هذا الصيف.

ويوقع كانسيلو، عقدًا مع الهلال لمدة 3 سنوات قادمة، وسيحصل على إجمالي 70 مليون يورو طوال مدة العقد.

ويتعاقد الهلال مع كانسيلو لتعزيز مركز الظهير الأيمن، في ظل اقتراب سعود عبدالحميد من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي.