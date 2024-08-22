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أحمد جودة - القاهرة - بدأت المنتخبات الوطنية البارالمبية، اليوم الخميس، تدريباتها في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ووصل الفوج الأول من البعثة البارالمبية المصرية، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية، وأنهت إدارة البعثة إجراءات التسكين والإقامة داخل القرية الأولمبية، في وجود عماد رمضان مدير البعثة، ومسئولي السفارة المصرية في باريس.

منتخبات مصر تبدأ تدريباتها في باريس استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية

ضم الفوج الأول 9 منتخبات، على أن يسافر منتخب الباراكانوي أول سبتمبر المقبل.

وترأس الفوج الأول إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، يرافقه شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة، وعطية القطان المدير المالي للبعثة، وناجي إبراهيم مسئول الانتقالات، وبعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة البارالمبية.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثاني صباح الإثنين المقبل، وعلى رأسه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

ويجري العمل في اللجنة البارالمبية على قدم وساق لتسهيل كافة الإجراءات وترتيبات السفر، بقيادة عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، والمسؤولين الإداريين باللجنة: عطية مختار رئيس الإدارة المالية، وأدهم حسانين رئيس إدارة الأندية والاتحادات، وشادية عبد الرازق مدير الإدارة المالية، وإبراهيم علي مدير المشتريات، وإسماعيل شلبى رئيس قسم إدارة شئون اللاعبين، ومحمود المرسي مدير المخازن، ومحمد عبد الصبور محاسب اللجنة.

وتشهد الأيام الحالية تنسيقًا كاملًا مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفارة المصرية في باريس بقيادة السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبعثة مصر البارالمبية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.