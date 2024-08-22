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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادى دجلة، انضمام نجم الإسكواش علي أبو العينين- المصنف الرابع عشر عالميًا- إلى صفوف فريق الإسكواش، يأتي ذلك في إطار حرص "وادى دجلة" على ضم المواهب المميزة بمختلف الرياضات الفردية والجماعية لتطوير مستواهم لإعداد أبطال للمستقبل، والحفاظ على ريادة وادى دجلة للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا.

انضمام علي أبو العينين المصنف الـ 14 عالميًا لفريق وادى دجلة للإسكواش

يعد انضمام نجم الإسكواش علي أبو العينين، البالغ من العمر 24 سنة، إلى صفوف وادى دجلة- أحد أبرز الأندية الرياضية في مصر- خطوة مهمة في مسيرته المهنية ستساعده على تطوير مستواه الفني والبدني بفضل تواجد كفاءات من المدربين والإداريين بالنادي بما ينعكس على تحسين تصنيفه عالميًا والتتويج بكبرى البطولات.

وقبل انضمامه لصفوف وادى دجلة، اكتسب علي أبو العينين، خبرة واسعة تمتد لخمس سنوات في المنافسات الدولية، من خلال مشاركته في 113 مباراة، فاز في 73 منها، كما وصل إلى 11 نهائيًا خلال مسيرته.

وأسهمت أندية "وادى دجلة" بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، من خلال تأسيس أكبر أكاديمية للأسكواش في العالم تضم أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى إنشاء 82 ملعبًا للعبة داخل 9 فروع مختلفة للنادى، مما يعتبر أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم داخل فروع نادي واحد.

وانعكس اهتمام أندية "وادى دجلة" بلعبة الإسكواش على نتائج فريق النادي، الذي فاز ببطولة الدوري العام للإسكواش 6 مواسم متتالية، كما ساهم لاعبو "وادى دجلة" فى تتويج مصر ببطولات دولية، وتصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.