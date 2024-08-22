نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من لاعب الزمالك بعد انفعاله خلال استبداله أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مهاب ياسر، لاعب الزمالك، على انفعاله خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش وذلك عقب استبداله، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

مهاب ياسر: “أنتم ناس بتدور على أي مشكلة”

وظهر مهاب ياسر منفعلًا بعد استبداله، كما رفض مصافحة أحمد مجدي مدرب الزمالك، وقام بإلقاء قميص الزمالك على الأرض أثناء تواجده على الدكة، بعد استبداله.

ونشر مهاب قصة قصيرة عبر ستوري إنستجرام على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "أنا واحد طالع من ماتش مدايق أكيد إن اتغيرت وعاوز ألعب وأكسب فرقتي، لما اتبدلت اتعصبت بس ولا رميت تيشرت ولا مسلمتش على حد، أنا فضلت لابس التيشرت أصلًا ولما اتعصبت على الدكة رميت إزازة ماية وأي حاجة جمبي".

وتابع: "ولا في دماغي اللي في دماغكم ده خالص، أنتم ناس بتدور على أي مشكلة عشان تشبط فيها وخلاص، أنا مقصدش حاجة من دي خالص، ولو أنتم فهمتم كده دي حاجة ترجعلكم".

وجدير بالذكر أن الزمالك ودع بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، لينتهي اللقاء بركلات الجزاء بنتيجة (5-3) لصالح الجيش.