نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب ليفربول ينتقل إلي سالزبورج النمساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح ريد بول سالزبورج النمساوي في تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع الإنجليزي الواعد بوبي كلارك.

وأعلن النادي النمساوي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع بوبي كلارك حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن قيمة صفقة انتقال بوبي كلارك إلي ريد بول سالزبورج النمساوي بلغت 10 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلي وجود بند يسمح لنادي ليفربول في الحصول علي 17.5% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

ريد بول سالزبورج النمساوي يضم بوبي كلارك

وأجري اللاعب الإنجليزي حوارا مع الموقع الرسمي للنادي النمساوي، عقب انضمامه إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال بوبي " أنا سعيد لاتخاذ هذه الخطوة في مسيرتي، ولا أطيق الانتظار للخروج إلى الملعب مع زملائي الجدد. إنها الخطوة المثالية للنادي المثالي بالنسبة لي".

وأضاف" لقد رأيت في ليفربول نوعية اللاعبين الذين يتم تطويرهم في سالزبورج مثل ساديو ماني ودومينيك زوبوسزلاي، وكانوا مصدر إلهام كبير بالنسبة لي".

وأختتم حديثه، قائلا "الجميع يعرف مدى روعة آفاق اللاعبين الشباب هنا، أعرف أيضًا بيب ليندرز من ليفربول، بالطبع، وحقيقة أنه المدرب هنا أثرت على قراري".

