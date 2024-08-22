نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناشئين السكة الحديد في محطة ملعب الأسيوطي لمواجهات قوية أمام لافيينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فرق قطاع الناشئين بنادي السكة الحديد مواليد« 2006، 2007، 2008 ،2009، 2010» قطاع الناشئين بنادي لافيينا، في مواجهات من العيار الثقيل، وذلك ضمن استعدادات قطاع الناشئين بنادى السكة الحديد للموسم الجديد.

ناشئين السكة الحديد في مواجهات قوية أمام لافيينا

حيث يلتقى فريق 2006 بقيادة المدير الفني إيهاب فرج، مواجهة قوية أمام فريق لافيينا 2006، وذلك فى تمام الحادية عشر صباح اليوم الخميس.

كما يلتقى فريق 2007 بقيادة المدير الفني إسلام كاظم، مباراته الثانية أمام فريق لافيينا 2007، في تمام الواحدة ظهرا.

وفى نفس التوقيت يواجه فريق 2008 بقطاع الناشئين بالسكة الحديد نظيره فريق 2008 بنادى لافيينا تحت قيادة فنيه لـ محمد فوزى.

ويأتى فريق 2009 لمواجهة فريق 2009 لنادى لافيينا، في تمام الثالثة عصرا.

ثم يختتم اليوم بمباراة فريق2010 مع نظيره لافيينا مواليد 2010، بقيادة فنية لـ أحمد زكى.

الجدير بالذكر أن قطاع الناشئين قدم عرضا قويا أمام قطاع الناشئين بنادي إتحاد جدة السعودى..وتعادل في مباراه للمواليد 2007، وفاز في الثانية لمواليد 2005 فى تجربة ودية دولية ناجحه.

ويستمر قطاع الناشئين بنادي السكة الحديد استعداداته القوية لإستقبال الموسم الجديد تحت قيادة رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمد إبراهيم، والمستشار الفني للقطاع صلاح أبو الفتوح، والمشرف الفني رامى سعد، ونائب رئيس القطاع كمال أمين

وإحسان الشحات المشرف الفني لحراس المرمى، ولعبد السلام عيسي المدير الإداري لقطاع الناشئين.

أما الأجهزة الفنية فتلعب دورا كبيرا في هذا الموسم الجديد.

الجهاز الفني لـ 2006

إيهاب فرج.. مدير فني

عبد الله عويس..مدرب عام

عبد الفتاح شفيع..مدرب حراس مرمى

الجهاز الفني لـ 2007

إسلام كاظم..مدير فني

أمير زيد.. مدرب عام

مصطفى أحمد..مدرب مساعد

ياسر سعد مدرب حراس مرمى

الجهاز الفني لـ2008

محمد فوزى..مدير فني

أسامة فتحي مدرب عام

شريف فوزى مدرب حراس مرمى

الجهاز الفني لـ 2009

فرانك.. مدير فني

أحمد فؤش مدرب عام

عمر صابر مدرب حراس مرمى

الجهاز الفني لـ 2010

أحمد زكى مدير فني

ممدوح أحمد مدرب عام

أحمد عبد المنعم كشرى مدرب مساعد

ناجى إبراهيم مدرب حراس مرمى.