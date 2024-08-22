نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ومواعيد مباريات منتخب الطائرة جلوس في بارالمبياد باريس 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أيام قليلة وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتشارك البعثة المصرية في 10 رياضات مختلفة من بينها الكرة الطائرة جلوس.
ومن المقرر أن يشارك منتخب الطائرة جلوس بقائمة تضم: مصطفي أحمد إداري البعثة، أيمن محمد نبيل المدير الفني، عادل محمد عبد المعطى المدرب وقائم بأعمال المدير الإداري، بالإضافة إلى اللاعبين: هشام صلاح الدين عبد المقصود - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي عبد المولى - مطاوع أبو الخير، أحمد محمد حسني - زكريا السيد عبده أيوب - حسام مسعود - أشرف زغلول.
ووفقا لجدول منافسات الدورة البارالمبية، يخوض منتخب الطائرة جلوس منافساته في الدور التمهيدى كالتالي:
الجولة الأولى
الخميس 29 أغسطس
مصر أمام البوسنة والهرسك
الساعة 3:00 مساءً.
الجولة الثانية
السبت 31 أغسطس
مصر أمام فرنسا
الساعة 7:00 مساءً.
الجولة الثالثة
الأثنين 2 سبتمبر
مصر أمام كازاخستان
الساعة 1:00 ظهرًا.
وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.
جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.