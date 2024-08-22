انت الأن تتابع خبر اتفرج مجانًا.. القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي .. وموعدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه الأنظار إلى استاد “الأول بارك” لمتابعة المباراة المرتقبة بين النصر والرائد، التي ستُقام ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025، تأتي هذه المباراة في وقت حاسم، حيث يسعى فريق النصر لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد بعد الموسم السابق الذي لم يحقق فيه الفريق أي ألقاب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام مباراة النصر ضد الرائد يوم الخميس 22 أغسطس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ستُنقل المباراة عبر قنوات “SSC Sports”، الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تطلعات الفريقين