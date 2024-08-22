نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج: كولر يرفض رحيل نجم الأهلي ولا توجد أي عروض أوروبية لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية، الوقوف على احتياجات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، بعد مطالب المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عروض احتراف للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي بعد تحقيق إنجازات كبيرة والتتويج بجميع البطولات في الموسم الماضي.

- حقيقة رحيل كوكا

أكد مصدر قريب في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" كل ما تم نشره عن وجود عروض احتراف أوروبي لأحمد كوكا نجم الفريق ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف الجاري".

وتابع:" لا يوجد عرض فرنسي لضم كوكا في الموسم الحالي كما تم نشره".

وأختتم:" كولر متمسك بشكل كبير ببقاء اللاعب داخل قائمة القلعة الحمراء في الموسم الجديد، خاصة وأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في وسط الملعب، في ظل خروج المالي أليو ديانج هذا الصيف للإعارة".

