برشلونة يواجه بلباو والريال يلتقي بلد الوليد

برشلونة يواجه بلباو والريال يلتقي بلد الوليديتطلع فريق برشلونة لمواصلة انطلاقته القوية حين يواجه نظيره أتلتيك بلباو بعد غد السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح برشلونة في قلب تأخره بهدف نظيف في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام فالنسيا إلى فوز بهدفين لواحد بفضل الهدفين اللذين سجلهما المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المنتظر أن يعتمد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، على الترسانة الهجومية المكونة من نجم المنتخب الإسباني وأفضل لاعب شاب في "يورو 2024" لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

ويفتقد برشلونة لجهود أنسوماني فاتي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج وجافي بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل، يدخل فريق أتلتيك بلباو المباراة بهدف تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام خيتافي 1-1.

وفي مباراة ثانية بنفس اليوم يلتقي أيضا أوساسونا مع ريال مايوركا في مهمة البحث عن الانتصار الأول هذا الموسم، خاصة بعدما تعادل الفريقان في أول مباراة لهما هذا الموسم، حيث تعادل أوساسونا مع ليجانيس 1-1 وريال مايوركا مع ريال مدريد بذات النتيجة.

كما يلتقي إسبانيول مع ريال سوسيداد بحثا عن حصد أول نقاط لهما لاسيما وأنهما خسرا في الجولة، حيث خسر إسبانيول أمام بلد الوليد بهدف نظيف، فيما خسر ريال سوسيداد أمام رايو فاليكانو 1 - 2.

ويحل رايو فاليكانو ضيفا على خيتافي، حيث يسعى فاليكانو لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، فيما سيكون هاجس خيتافي متركزا نحو حصد أول ثلاث نقاط كاملة له هذا الموسم.

وفي مباريات يوم الأحد المقبل، سيبحث ريال مدريد عن استعادة توازنه عندما يواجه بلد الوليد. وفشل الريال في الفوز في أول جولة له بالدوري هذا الموسم حيث اكتفى بالتعادل مع ريال مايوركا.

ولم يقدم ريال مدريد العرض المنتظر منه في المواجهة الافتتاحية، رغم أن الفريق كان قد قدم عرضا جيدا أمام أتالانتا في مباراة كأس السوبر الأوروبي والتي توج بلقبها عقب فوزه بهدفين نظيفين في أول ظهور لنجمه الفرنسي كيليان مبابي.

ورغم أن حامل اللقب يملك خط هجوم قوي للغاية خاصة بعد انضمام كيليان مبابي لرودريغو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، لكن الفريق فشل في تسجيل أكثر من هدف أمام مايوركا، وهو الأمر الذي يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتداركه أمام بلد الوليد.

وسيخسر ريال مدريد لجهود فيرلاند ميندي بعدما حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

ويطمح بلد الوليد هو الآخر في إحراز نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد بعدما نجح في الفوز على إسبانيول في الجولة الأولى، حيث يرغب الفريق في تحقيق مفاجأة ومواصلة الانتصارات بالدوري.

كما تشهد مباريات الأحد مباراة مهمة للغاية عندما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره جيرونا، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع نتيجتها.

ويهدف أتلتيكو مدريد لتحقيق التفوق بعدما أنهى مباراته الأولى أمام فياريال بالتعادل 2-2، وذلك من أجل العودة لطريق المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل، يتطلع جيرونا، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، للتغلب في هذه المباراة بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ريال بيتيس 1-1.

ويهدف جيرونا لتكرار نفس المفاجأة التي حققها في الموسم الماضي عندما تصدر الدوري لفترة ليست بالقصيرة وكان منافسا على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

وفي ذات اليوم أيضا يلتقي ليجانيس مع لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس، وتفتتح منافسات هذه الجولة غدا الجمعة حينما يلتقي سلتا فيغو مع فالنسيا، وأشبيلية مع فياريال.