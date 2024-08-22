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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحلم بدوري الأبطال.. ماركا: جوندوجان وروكي خارج برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 22-08-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
لاجازيتا ديلو سبورت
الانتر يحلم بدوري الابطال
فيورنتينا إلى دوري المؤتمر ليصبح عدد الفرق الايطالية 8
ديبالا إلى السعودية مقابل ٧٥ مليون
نيكو إلى اليوفي ولوكاكو إلى نابولي
سينر يعود اقوى
كورييري ديلو سبورت
ديبالا خارج روما
سيذهب إلى السعودية والمبلغ نحو 70 مليون
اوسي-لوكاكو المحاولة الاخيرة
نيكو وكوب سيكلفان اليوفي نحو ٩٠ مليون
سينر ضحية
ماركا
" هذه الهواية مجنونة "
بينتوس يقدم نفسه لمبابي
جوندوجان وروكي خارج برشلونة
ايطاليا تؤمن بسينر