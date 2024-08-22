نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحلم بدوري الأبطال.. ماركا: جوندوجان وروكي خارج برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 22-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

لاجازيتا ديلو سبورت



الانتر يحلم بدوري الابطال

​فيورنتينا​ إلى دوري المؤتمر ليصبح عدد الفرق الايطالية 8

​ديبالا​ إلى السعودية مقابل ٧٥ مليون

​نيكو​ إلى اليوفي و​لوكاكو​ إلى نابولي

​سينر​ يعود اقوى

كورييري ديلو سبورت



ديبالا خارج روما

سيذهب إلى السعودية والمبلغ نحو 70 مليون

اوسي-لوكاكو المحاولة الاخيرة

نيكو وكوب سيكلفان اليوفي نحو ٩٠ مليون

سينر ضحية

ماركا



" هذه الهواية مجنونة "

بينتوس يقدم نفسه لمبابي

جوندوجان وروكي خارج برشلونة

ايطاليا تؤمن بسينر



