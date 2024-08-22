نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي بموسمه الجديد 2024-2025.

وكان قد افتتح باريس سان جيرمان أولى جولاته بالدوري الفرنسي بفوز كبير لوهافر بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب "برانس دي بارك".

وتنطلق الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي غدًا الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

الجمعة 23- 8- 2024

باريس سان جيرمان ضد مونبلييه – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 24- 8- 2024

أولمبيك ليون ضد موناكو – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليل ضد أنجيه – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سانت إتيان ضد لوهافر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 25- 8- 2024

لنس ضد بريست – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ستراسبورج ضد رين – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نانت ضد أوكسير – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيس ضد تولوز – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مارسيليا ضد ريمس – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مباريات بطولة الدوري الفرنسي بموسمه الجديد 2024-2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.