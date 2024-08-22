نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر × الرائد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود إلينا من جديد، عجلة دوري روشن السعودي للدوران حيث تبدأ اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2024-25.

وتقام اليوم الخميس، 3 مباريات في افتتاح مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أبرزها بين النصر والرائد.

ويقص التعاون والفيحاء، شريط انطلاق مسابقة الدوري السعودي حيث يتواجهان في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر والمملكة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

التعاون × الفيحاء: تبدأ في تمام الساعة الـ7:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

النصر × الرائد: تبدأ في تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الوحدة × الرياض: تنطلق في تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي

يمكنكم متابعينا مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر قنوات “SSC HD” ومنصة “شاهد” بشكل حصري.