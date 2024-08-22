نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لـ أحمد عبد القادر.. موعد مباراة قطر والشمال في الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي قطر القطري تعاقده رسميا مع أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

عبدالقادر يستعد للظهور الأول مع قطر

أجرى أحمد عبدالقادر الفحص الطبي بنجاح في مستشفى الطب الرياضي، ليكون جاهزًا للانضمام إلى تدريبات الجماعية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يشارك عبدالقادر في أولى مبارياته مع فريق قطر أمام الشمال في الجولة الثالثة من الدوري القطري، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل.

يأتي هذا التعاقد بعد أن تعرض نادي قطر لهزيمتين في أول مباراتين له في الدوري؛ حيث خسر أمام الدحيل بنتيجة 6-1، ثم تلقى خسارة أخرى أمام السد بنتيجة 5-1.

يأمل النادي أن يكون عبدالقادر إضافة قوية تساعده على العودة إلى المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وتنطلق مباراة الشمال وقطر ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري نجوم قطر اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024، في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت قطر ومصر.

وتذاع هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6، الناقل الحصري للدوري القطري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.