نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يودع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، على حساب نادي الزمالك، بعد تحقيق الفوز على الأبيض بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام ضمن منافسات دور الـ 16.

وكانت وكانت أحداث الوقت الأصلي للقاء قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مما أدى إلى وصول الفريقين إلى الأشواط الإضافية، الذي انتهى أيضا بنفس النتيجة، مما أدى إلى الوصول إلى ركلات الترجيح.

أهداف اللقاء بين الزمالك وطلائع الجيش

الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك، في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد عبدالرحيم إيشو، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيما نجح محمد حمدي زكي، في خطف هدف التعادل في وقت قاتل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 96 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ركلات الترجيح في اللقاء

سجل ركلات الزمالك: حسام عبدالمجيد، محمد أشرف روقا، محمد شحاته.

وسجل ركلات طلائع الجيش: أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، متعب، حميد ماو، شيكا.

وبهذا الفوز نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق، لضرب موعدا ناريا مع الدراويش في الدور ربع النهائي.