نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو العدل: مصر نجحت بتطوير البنية التحتية الرياضية لاستضافة بطولات عالمية.. وإجراء قرعة كأس العالم بالعلمين يساهم في الترويج السياحي بالمدينة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حضر الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التي ستستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما حضر مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، السيد الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد/ محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والسيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومسئولي الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، منظم القرعة وراعي الاتحاد.

في هذا الصدد وجه الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهود سيادته في تطوير الرياضة المصرية، وسعيه الدؤوب لدعم كل الاتحادات الرياضية للنهوض بالألعاب الفردية والجماعية، كما وجه الشكر لرئيس اتحاد كرة اليد محمد الأمين، على نجاحه في استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب" في مصر، وكذلك وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة عمرو الفقي على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين الجديدة ومراسم قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب".

أشاد "العدل"، بنجاح فكرة المطور العام في تطوير مدن عمرانية جديدة تضم منشآت وملاعب رياضية على أعلى مستوى، مستشهدًا باستضافة العلمين الجديدة مراسم قرعة بطولة كأس العالم لليد "سوبر جلوب"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مما يسهم في تقديم صورة مشرفة للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بوجه خاص أمام العالم كله، خاصة وأن مدينة العلمين الجديدة أصبحت من أهم المدن السياحية على ساحل البحر المتوسط بعد التطور الكبير الذي شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيدًا بمستوى تنظيم مراسم إجراء القرعة والذي يضاهي كبرى الفعاليات والأحداث العالمية، ويؤكد أن مصر تمتلك كوادر إدارية قادرة على تنظيم الفعاليات بأعلى مستوى من الحرفية، موجهًا

أضاف أن استضافة مصر بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، في العاصمة الإدارية برئاسة المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، يؤكد على نجاح الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر لتضم منشآت وملاعب على أعلى مستوى قادرة على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية، مما ينعكس بالإيجاب على استمرار تطور رياضة كرة اليد في مصر، واكتساب اللاعبين المزيد من الخبرات مما يؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية في البطولات الكبرى، كما يؤكد على نجاح الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير منشآت رياضية عالمية قادرة على استضافة بطولات دولية.

تمنى الدكتور عمرو العدل، التوفيق للفرق المصرية المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وأن تنجح في الوصول للمراكز الأولى بالبطولة لتعزيز ريادة مصر لرياضة كرة اليد عربيًا وقاريًا، مؤكدًا أن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد يعمل جاهدًا على تطوير رياضة كرة اليد، سواء من خلال دعم اكتشاف المواهب من كل المحافظات وانتظام البطولات المحلية، ومساندة الفرق والمنتخبات الوطنية خلال مشاركتها في البطولات القارية والعالمية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.