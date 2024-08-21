نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع كالولو مدافع ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى اليوم الأربعاء فريق يوفنتوس رسميا اتفاقه في ضم المدافع الفرنسي بيير كالولو القادم من صفوف ميلان، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

كالولو ينضم إلى يوفنتوس

وقد كلفت صفقة النداف الفرنسي خزائن يوفنتوس 3 مليون و300 ألف يورو، وذلك للاستفادة من خدمات اللاعب خلال انطلاق الموسم الجديد.

وينص عقد المدافع الفرنسي، أن هناك أحقية شراء كالولو مقابل 14 مليون يورو يتم دفعهم على مراحل ال3 سنوات بالإضافة لحوافز لا تزيد عن 3 ملايين يورو.

وقد انتقل اللاعب صاحب الـ24 عاما إلى ميلان قادما من رديف ليون في عام 2020، ثم حاليا أصبح ضمن صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وشارك كالولو مع ميلان في 112 مباراة نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم.