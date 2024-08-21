أمين عمر صاحب اللقطة الذهبية في مباراة سيراميكا كليوبترا وزد

خطف الحكم الدولي أمين عمر الأضواء وذلك في مباراة نادي سيراميكا كليوبترا أمام نظيره زد والتي جمعتهم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة