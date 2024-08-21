نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ 16 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول، في المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تقام حاليا على ستاد السلام ضمن إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

أحداث الشوط الأول

انطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي الزمالك وطلائع الجيش، وكانت هناك فرصة للأبيض في تسجيل هدف التقدم عن طريق أقدام شيكابالا ولكن الحظ لم يحالفهم وتمكن حارس مرمى الجيش من تصدي الكرة ومنع تسجيل الهدف.

كما تألق لاعبي طلائع الجيش في أحداث الشوط الأول وكان هناك فرص في تسجيل هدف في اللقاء ولكن لم تكتمل اللعبة، وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو "وسامسون أكينيولا ومحمد صلاح ذكي.