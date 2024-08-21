انت الأن تتابع خبر بطولة خماسيات كرة القدم في إربد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتواصل فعاليات بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم للشباب لعام 2024 في محافظة إربد، التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة 160 فريقًا يمثلون ألوية المحافظة العشرة.

وأكد مدير شباب محافظة إربد، يحيى المومني، أهمية الرياضة وأثرها الإيجابي في نفوس الشباب، مشيرًا إلى دور الفعاليات الرياضية في تنمية القيم والممارسات الإيجابية، وتعزيز التفاعل والتنافس والإبداع لدى المشاركين، إضافة إلى بناء مهاراتهم الحركية والجسمية وتنمية الروح الرياضية.

وأوضح المومني أن البطولة تُقام خلال فصل الصيف لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة فيها، حيث تُعزز ثقافة الفرح وتنمي قدراتهم في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية منها.

وأضاف أن الدور الأول من المنافسات، الذي يُجرى على مستوى الألوية في المحافظة، أوشك على الانتهاء، وسيتم الانتقال إلى الدور الثاني، حيث ستتنافس الفرق الفائزة على مستوى المحافظة اعتبارًا من 31 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، وتأهيلها للدور الثاني من البطولة، الذي يمثل المرحلة الختامية على مستوى المحافظة، حيث سيُعلن عن بطل محافظة إربد. وستتأهل الفرق الفائزة إلى الدور النهائي والختامي على مستوى المملكة.