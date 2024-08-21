نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينافس يوفنتوس على حسم التعاقد مع جوهرة ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع قوي مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل حسم التعاقد مع صفقة ألمانية قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم؛ لتدعيم صفوف الفريق.

ليفربول على أعتاب حسم صفقة نجم لايبزيج

وكشفت تقارير صحفية، أنه تم التأكيد مرة أخرى أن نادي ليفربول لكرة القدم يواصل اهتمامه بمدافع لايبزيج مو سيماكان، ولكن الأمر ليس متقدمًا أو ملموسًا.

وتابعت، أن سيماكان لا يزال على قائمة ليفربول، كما يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي كذلك في ضم النجم الفرنسي.

واختتمت التقارير، أن سيماكان ليس غير سعيد في نادي لايبزيج الألماني ومع ذلك، فإن الفرنسي منفتح على الانتقال إلى نادي آخر، وهناك الكثير من الاهتمام من أوروبا، لكن لا يوجد عرضا ملموسًا حتى الآن