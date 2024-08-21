نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر السعيد يقود هجوم طلائع الجيش ضد الزمالك في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، بالإعلان عن التشكيلة الأساسية للاعبي الفريق، لمواجهة نظيره الزمالك، في المواجهة المقرر اقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام،ضمن إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وضم تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى:محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عماد السيد ومحمد هاني وحميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.