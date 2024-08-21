نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في دور الـ 16 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد السلام في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو "وسامسون أكينيولا ومحمد صلاح ذكي.