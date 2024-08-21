نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور أحمد حجازي في أولى مبارياته مع فريقه الجديد نيوم في دوري يلو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم مشاركة أحمد حجازي نجم منتخب مصر والمنضم حديثًا لفريق نيوم في مباراة الفريق أمام نظيره أبها، في اللقاء المقام بينهما الأن على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وتعد هذه المباراة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري «يلو» للدرجة الثانية في الدوري السعودي، ويشارك فيها أحمد حجازي بشكل أساسي.

ويطمح فريق نيوم لتحقيق نتائج جيدة وخاصة بعد ضم العديد من نجوم من العيار الثقيل مثل رومارينهو، وسلمان الفرج، وأحمد حجازي، للصعود إلى دوري «روشن» السعودي.

وجاء تشكيل نيوم للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: أحمد حجازي- إسلام هوساوي- عبدالملك العييري -محمد وليد.

خط الوسط: عباس الحسن- ألفا سيميدو- سلمان الفرج.

خط الهجوم: عبدالله الزيد- مهند آل سعد - رومارينهو.