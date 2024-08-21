نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل حارس أرجنتيني يجدد عقده مع أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسميًا عن تجديد عقد حارسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

قال النادي الإنجليزي في بيانه: "مارتينيز وقع على عقد جديد مع الفريق يمتد حتى صيف 2029".

أفضل حارس أرجنتيني يجدد عقده مع أستون فيلا

وكان مارتينيز انضم إلى أستون فيلا في 2020 قادمًا من آرسنال مقابل 17 مليون يورو.

وخاض الحارس الأرجنتيني مع "الفيلانز" 160 مباراة في جميع المسابقات.

