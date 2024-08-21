نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع ليفربول على أعتاب الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سكاي الألمانية عن دخول باير ليفركوزن في مفاوضات مكثفة لضم الهولندي سيب فان دن بيرج مدافع ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن النادي الألماني أتم الاتفاق مع سيب فان دن بيرج علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الفريق.

وأضافت أن باير ليفركوزن توصل لاتفاق مبدئي مع ليفربول بشأن التعاقد مع المدافع الهولندي خلال الميركاتو الحالي.

الهولندي دن بيرج يقترب من الانتقال إلي باير ليفركوزن

وانتقل سيب فان دن بيرج إلي صفوف ليفربول الإنجليزي صيف 2019 قادما من زفولي الهولندي.

وانضم دن بيرج الموسم الماضي إلي صفوف ماينز الألماني علي سبيل الإعارة.

وشارك المدافع الهولندي البالغ من العمر 21 عاما مع ماينز خلال الموسم المنقضي، في 35 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف.

