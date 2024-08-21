مصيلحي يعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري بقيادة بابا فاسيليو

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أحمد جودة - القاهرة - مصيلحي يعتمد تشكيل الجهاز الفني و الإداري بقيادة بابا فاسيليو
أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2024_2025.
وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالى: –
بابا فاسيليو _ مدير فني
نيكولاس كالاكوتس _ مدرب عام ومحلل أداء ومحمد سعد _ مخطط أحمال
محمد لطفى _ مدرب والسيد السويركى _ مدرب حراس المرمى ويحيى فضل _ إداري
عمر صلاح عرفه _ إدارى.
و سيتم الإعلان لاحقًا عن باقى الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والبدني.
وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده رئيس النادى السكندري وبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمدير الفني لزعيم الثغر بابا فاسيليو.