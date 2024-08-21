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مصيلحي يعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري بقيادة بابا فاسيليو

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أحمد جودة - القاهرة - مصيلحي يعتمد تشكيل الجهاز الفني و الإداري بقيادة بابا فاسيليو

أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2024_2025.

 

وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالى: –
بابا فاسيليو _ مدير فني 
نيكولاس كالاكوتس   _ مدرب عام ومحلل أداء ومحمد سعد   _ مخطط أحمال 
محمد لطفى _ مدرب والسيد السويركى _ مدرب حراس المرمى ويحيى فضل  _ إداري
عمر صلاح عرفه _ إدارى.


و سيتم الإعلان لاحقًا عن باقى الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والبدني.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده رئيس النادى السكندري وبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمدير الفني لزعيم الثغر بابا فاسيليو.

 

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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