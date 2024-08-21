مصيلحي يعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري بقيادة بابا فاسيليو

أحمد جودة - القاهرة - مصيلحي يعتمد تشكيل الجهاز الفني و الإداري بقيادة بابا فاسيليو

أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2024_2025.

وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالى: –

بابا فاسيليو _ مدير فني

نيكولاس كالاكوتس _ مدرب عام ومحلل أداء ومحمد سعد _ مخطط أحمال

محمد لطفى _ مدرب والسيد السويركى _ مدرب حراس المرمى ويحيى فضل _ إداري

عمر صلاح عرفه _ إدارى.



و سيتم الإعلان لاحقًا عن باقى الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والبدني.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده رئيس النادى السكندري وبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمدير الفني لزعيم الثغر بابا فاسيليو.