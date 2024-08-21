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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الحالي، والزمالك السابق، عن كواليس خسارة البطولات في نادي الزمالك، وعن قرار فاروق جعفر برحيله عن صفوف فريق طلائع الجيش.



وقال طارق حامد في تصريحات تلفزيونية عبر لقاء على قناة بي أن سبورتس: "لما كنت في نادي سموحة وخسرنا الدوري والكأس في موسم واحد، مكنتش حاجة سهلة، لكنه كان أمرً عاديً بالنسبة ليا".

طارق حامد: كارثة في الزمالك لما نخسر بطولة.. ومتعجب من قرار فاروق جعفر برحيلي



وتابع: "ذلك عكس نادي الزمالك لما بتخسر بطولة بتبقى كارثة، لما تروح نادي كبير وتكسب بطولة مستحيل تكسل في البطولة اللي بعدها".



وأضاف: "لما كنت في نادي طلائع الجيش المسؤولين كانوا معتبرني مستقبل النادي ويبنوا الخطط عليا".



وواصل: "لكن بعد كده اتعاملت مع كابتن فاروق جعفر المدير الفني الكبير واللي بحترمه على المستوى الشخصي، لكنه كان غير مقتنع بيا تمامًا".



وأوضح: "كنت بلعب بشكل كويس، لكن بعد نهاية الموسم رفض كابتن فاروق جعفر تواجدي في نادي طلائع الجيش، ومسؤولي النادي تعجبوا من قراره".



وأردف: "ولكن كابتن فاروق كان مصر على رحيلي، مكنتش مصدق اللي بيحصل معايا وحسيت إني هبدأ من الصفر من جديد، لأنني لا معرفشي معارف أو علاقات".



واستطرد: "وقتها الكابتن عبد الجليل إمام اتصل بيا وقال مش هسيبك هاخدك معايا سموحة، وفعلا إداري النادي تواصل معايا وروحت عملت اختبارات هناك تحت قيادة محسن صالح".



واختتم طارق حامد حديثه قائلا: "بعد أول تمرين ليا في سموحة، قال لي يا طارق هتكون عندي رقم واحد، وطلب من المدير الإداري أن يوقع معايا عقد".

