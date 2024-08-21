نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي أمام زد في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل الفريق لمواجهة زد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد صبحي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - أحمد بلحاج - أحمد القندوسي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - مروان عثمان - نور علاء - كريم اديمولا - أحمد ياسر ريان.

وجدير بالذكر أن المواجهة الأخيرة بين زد وسيراميكا كانت في إطار الجولة الـ34 والأخيرة في الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.

