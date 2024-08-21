انت الأن تتابع خبر عودة غوندوغان لمانشستر سيتي بعد قضائه لموسم واحد مع برشلونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن مانشستر سيتي وهو حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من الوصول إلى اتفاق مع(إيلكاي غوندوغان ) لاعب الوسط الألماني إلى العودة لصفوف النادي بعد موسم واحد قضاه مع برشلونة الإسباني.

غوندوغان يوقع عقد مع مانشستر سيتي

وسيوقّع اللاعب (ايلكاي غوندوغان) البالغ من (33 عاما) عقدا مع سيتي الي موسم واحد مع خيار التمديد الي موسم ثان، وذلك ضمن صفقة انتقال حر، وسيتخلّى الألماني( ايلكاي غوندوغان) الذي أعلن يوم الثلاثاء اعتزاله الدولي، عن رواتب العامين الباقيين مع برشلونة من أجل تسهيل هذه الخطوة، علما أن السنة الثالثة بعقده تم تفعيلها خلال الموسم الماضي حينما اشترك في 60 بالمئة من مباريات الفريق، طبقا الي المصدر.

وانضم غوندوغان إلى برشلونة في الصيف الماضي، حيث لعب 36 مباراة في مختلف المسابقات، و أُبلغ أنه ليس ضمن خطط المدرب الجديد (مواطنه هانزي فليك)، بديل الي تشافي هيرنانديس.

وأشار الي أن اللاعب استكمل مع المدرب الإسباني(بيب غوارديولا) وأن الأخير قام باعطاء الضوء الأخضر من أجل اتمام الصفقة.

غوندوغان يحقق لقب الدوري الأسباني

وارتدى اللاعب( غوندوغان) الي قميص سيتي في 188 مباراة، مساهما بتحقيق لقب الدوري عدد خمس مرات، فضلا عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بتاريخ النادي، حيث كان قائد للنادي وقتها.

ولم يتعاقد سيتي البادئ موسمه بالدوري ، وذلك بالفوز على مضيفه تشلسي 2-0، غير مع البرازيلي سافينيو، في حين انتقل(خوليان ألفاريز) المهاجم الأرجنتيني الي أتلتيكو مدريد الإسباني.

اعتزال غوندوغان