نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. عقوبات نجم ريال مدريد بعد التدخل على لاعب مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن العقوبات التي أصدرت مساء اليوم الأربعاء والموافق الواحد والعشرين من أغسطس الجاري على فيرلاند ميندي نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

رسميا.. عقوبات ميندي بعد التدخل على لاعب مايوركا

وشهدت مباراة ريال مدريد التي لعبت ضد مايوركا في افتتاح الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني تدخل قوي من جانب ميندي على لاعب الخصم.

وسقط ريال مدريد في مباراته أمام مايوركا بالجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ووفقًا لما ذكرته التقارير مساء اليوم فإن فيرلاند ميندي سيغيب لمُباراة واحدة فقط بعد تدخله على لاعب مايوركا في الدوري الإسباني وحصوله على البطاقة الحمراء.

كما أكدت التقارير أن تدخل ميندي على لاعب مايوركا إدى إلى تغريم النادي (350) يورو و(600) يورو للاعب

